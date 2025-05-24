Türkiye'nin gündemine oturan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eylem Tok ve oğlu kaçmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

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Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

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Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

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