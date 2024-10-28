Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye'de dün günlük bazda elektrik üretim fazlası verdi. TEİAŞ verilerine göre 771 bin 750 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 8 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 557 megavatsaatle 08.00'de kaydedildi.

Günlük bazda 771 bin 750 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 8 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 18 bin 37 megavatsaat elektrik ihracatı, 295 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.