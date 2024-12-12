Türkiye'nin günlük elektrik üretim verileri belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye'nin günlük elektrik üretim verileri belli oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 836 megavatsaat oldu. 16 bin 570 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 130 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 11 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 836 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 570 megavatsaat elektrik ihracatı, 865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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