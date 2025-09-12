Türkiye'nin gurur kaynağı iflas etmemek için direniyor. 120 ülkede 4 bin projeye imza attı

Kocaeli Gebkim OSB’de kurulu Polin Group, su parkı kaydırakları üretiminde küresel liderlerden biri. 120 ülkede 4 bin projeye imza atan şirket, pandemi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle nakit akışı sorunları yaşayınca 20 milyon dolarlık borçla konkordato ilan etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, bankaların TL borçlarını dövize çevirme talebine olumsuz yanıt vermesiyle bu yola gittiklerini belirtti. Pandemide eğlence sektörünün durması, faiz artışları ve enflasyonun kur yükselişini geride bırakması şirketi zorladı.

Ancak Polin, konkordato sürecinde üretimi bırakmadı; 150 projeyi teslim etti, 42 proje devam ediyor. Pakiş, konkordatonun iflas olmadığını vurgulayarak, “Borçları dondurup siparişlere odaklandık. Üç vardiya çalışıyoruz, 6 ayda tüm teslimatları tamamlayacağız,” dedi.

Şirket, Avrupa’nın en büyük kapalı su parkı Suntago Water World (Polonya), Cartoon Network Amazone (Tayland) ve The Land of Legends (Antalya) gibi dev projelerle adını duyurdu. Kruvaziyer gemilerine su kaydırağı kuran Polin, Alaska’dan Çin’e uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin 383. Ar-Ge merkezine sahip olan şirket, ihracat kilogram değerini 25-30 Euro’ya yükselterek katma değerli üretimde fark yaratıyor. Pakiş, pandemi döneminde Kanadalı rakibin işçi çıkardığını, ancak Polin’in istihdamı koruduğunu söyledi. KDV alacaklarının birikmesi ve hammadde maliyetlerindeki artış da finansal baskıyı artırdı.

Şirket, Barcelona’daki IAAPA Expo Europe’ta ödül hedefliyor. Polin, tedarikçilerini geliştirerek sektöre öncülük ederken, iş ortaklarıyla zorlukları aşmayı planlıyor. 2026’da 50. yılını kutlayacak olan Polin, global pazardaki gücünü koruyarak Türkiye’nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.