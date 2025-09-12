Türkiye'nin gurur kaynağı iflas etmemek için direniyor. 120 ülkede 4 bin projeye imza attı

Düzenleme: Kaynak: Dünya Gazetesi

Dünyada su parkı sektöründe ilk üçte yer alan Polin Group, finansal zorluklar nedeniyle konkordatoya gitti. 120 ülkede 4 bin proje tamamlayan şirket, üretime ve yeni siparişlere odaklanıyor.

Kocaeli Gebkim OSB’de kurulu Polin Group, su parkı kaydırakları üretiminde küresel liderlerden biri. 120 ülkede 4 bin projeye imza atan şirket, pandemi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle nakit akışı sorunları yaşayınca 20 milyon dolarlık borçla konkordato ilan etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, bankaların TL borçlarını dövize çevirme talebine olumsuz yanıt vermesiyle bu yola gittiklerini belirtti. Pandemide eğlence sektörünün durması, faiz artışları ve enflasyonun kur yükselişini geride bırakması şirketi zorladı.

landof3.jpg

Ancak Polin, konkordato sürecinde üretimi bırakmadı; 150 projeyi teslim etti, 42 proje devam ediyor. Pakiş, konkordatonun iflas olmadığını vurgulayarak, “Borçları dondurup siparişlere odaklandık. Üç vardiya çalışıyoruz, 6 ayda tüm teslimatları tamamlayacağız,” dedi.

Şirket, Avrupa’nın en büyük kapalı su parkı Suntago Water World (Polonya), Cartoon Network Amazone (Tayland) ve The Land of Legends (Antalya) gibi dev projelerle adını duyurdu. Kruvaziyer gemilerine su kaydırağı kuran Polin, Alaska’dan Çin’e uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

lll.jpg

Türkiye’nin 383. Ar-Ge merkezine sahip olan şirket, ihracat kilogram değerini 25-30 Euro’ya yükselterek katma değerli üretimde fark yaratıyor. Pakiş, pandemi döneminde Kanadalı rakibin işçi çıkardığını, ancak Polin’in istihdamı koruduğunu söyledi. KDV alacaklarının birikmesi ve hammadde maliyetlerindeki artış da finansal baskıyı artırdı.

100154-large.jpg

Şirket, Barcelona’daki IAAPA Expo Europe’ta ödül hedefliyor. Polin, tedarikçilerini geliştirerek sektöre öncülük ederken, iş ortaklarıyla zorlukları aşmayı planlıyor. 2026’da 50. yılını kutlayacak olan Polin, global pazardaki gücünü koruyarak Türkiye’nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

kmmm.jpg

Son Haberler
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)