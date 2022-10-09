Helal olsun size. Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu

Ay-Yıldızlılar final maçında Angola’yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.
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