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Helal olsun size. Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu

Ampute Milli Takımımız tarih yazdı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 21:21
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Türkiye’nin gururu Ampute Milli Takımımız Dünya’nın en büyüğü oldu

Helal olsun size. Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu
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Ay-Yıldızlılar final maçında Angola’yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...


 

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Ya hak gelecek 1 gün
9.10.2022 21:34
MİLLİ TAKIM DENINCE AKLIMA AMPUTE TAKIMI GELİYOR HEPSİNİ TEBRIK EDIYORUM TURKIYENIN MİLLI FUTBOL GURURU SIZLERSINIZ GERISI BOŞ  
 
Mehmet
9.10.2022 21:30
Helal olsun.Demekki yürek gerek  
 
Abbas
9.10.2022 21:24
Aferin Çocuklar hepinizi öpüyorum, umarım diğer gençlerde sizi örnek alır  
 
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