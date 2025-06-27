Türkiye'nin gururu olan hastane iflasın pençesinde. AKP'nin ünlü ismi devreye girdi iddiası

Kayseri’de 2004 yılında kurulan ve kadın sağlığı alanında öncü olan Hüma Hastanesi, ekonomik darboğazda. 21 yıllık geçmişiyle kentte önemli bir yere sahip olan hastane, 20 milyon dolarlık yatırımla yenilenen Crowne Plaza oteli ve eski bir AVM’yi hastaneye dönüştürme projesiyle dikkat çekmişti. Ancak, yüksek maliyetler ve finansal yönetim sorunları, hastaneyi konkordato ilan etmeye zorladı.

Hastane yönetimi, ekonomik sorunlara çözüm bulmak için konkordato sürecini başlattı. Kayseri Ticaret Mahkemesi’nin verdiği kararla, Hüma’nın borçlarını yapılandırması bekleniyor. Kentte, hastanenin yaşadığı mali krizin, özellikle yüksek maliyetli yatırımlardan kaynaklandığı konuşuluyor. Başyazıcılar’a ait eski BYZ Garaj AVM’sini kiralayıp hastaneye dönüştüren Hüma, aynı bölgede eski Ommer Oteli’ni de Crowne Plaza olarak yeniden hizmete açmıştı.

ELİTAŞ DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Siyasi kulislerde, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın hastanenin krizden çıkması için devreye girdiği iddia ediliyor. Elitaş’ın, Hüma’nın mali sorunlarına çözüm bulmak için girişimlerde bulunduğu konuşulurken, bu iddialar resmi bir açıklama ile doğrulanmadı.

Hastanenin son dönemde art arda doktor istifalarıyla sarsıldığı da gelen bilgiler arasında. Çalışanlar arasında belirsizlik hakimken, hastane yönetiminin çeklerle gayrimenkul ve araç alımı yaparak nakit sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor. Bu süreçte, bazı işlemlerin tefecilik kapsamına girip girmediği yetkililerce inceleniyor. Alacaklılar ise konkordato sürecini umut olarak görüyor.

AKIBETİ MERAK KONUSU

Hüma, 2006’da yataklı tedavi merkezi haline gelerek büyümesini sürdürmüş, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşmıştı. Ancak, “Avrupa’nın en büyük kadın sağlığı merkezi” olma hedefiyle yapılan son yatırım, mali sorunlar nedeniyle sekteye uğramış görünüyor. Vatandaşlar, Crowne Plaza projesinin akıbetini merak ediyor.