Türkiye'nin gururu olan şirket iflasın pençesinde. 32 ülkeye ihracat yapıyor

1991 yılında kurulan ve 1995’ten bu yana İstanbul’da endüstriyel mutfak ekipmanları üreten Ersöz Endüstriyel Mutfak, mali krizle karşı karşıya. 32 ülkeye ihracat yapan firma, konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mayıs 2025’ten itibaren 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mal varlıklarına, İcra ve İflas Kanunu’nun 297. maddesi uyarınca koruma tedbiri uygulandı.

Ersöz, 34 yıllık deneyimiyle sektörde kalite ve güvenin sembolü oldu. Esenyurt’taki genel merkezinde ileri teknolojiyle üretim yapan firma, geniş ürün yelpazesiyle otel, restoran ve catering sektörüne hizmet veriyor.

Ancak ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler, şirketi zor durumda bıraktı. Mahkeme, konkordato sürecinin başarısını değerlendirmek için Cengiz Özübek, Yeşim Turan ve Dr. Turkay Özdemir’i geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Alacaklılar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek. Sürecin ilk duruşması 14 Ağustos 2025’te yapılacak. Firma, bu süreçte faaliyetlerini sürdürmeyi ve mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ersöz’ün konkordato başvurusu, Türkiye’deki ekonomik zorlukların reel sektöre etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Pandemi sonrası artan hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracat odaklı firmaları bile zora soktu.

Ersöz, geçmişte Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi ürünleriyle sektörde fark yaratmıştı. Ancak mevcut kriz, firmanın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Sektör temsilcileri, Ersöz’ün bu süreci başarıyla tamamlaması durumunda toparlanma şansına sahip olduğunu belirtiyor. Konkordato, firmanın borçlarını yapılandırarak yeniden ayağa kalkması için bir fırsat sunabilir.

Türkiye’nin endüstriyel mutfak sektöründeki lider markalarından biri olan Ersöz’ün bu zorlu dönemi atlatıp atlatamayacağı, önümüzdeki aylarda netleşecek.