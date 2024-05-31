Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği nisan ayı çelik üretim rakamlarını açıkladı.

TÇÜD'e göre nisan ayında, Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 2,8 milyon ton ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında ise ham çelik üretimi yüzde 22,1 artış gösterdi ve 12,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Tüketim ise yüzde 14 azalış göstererek, 3 milyon ton seviyesine geriledi.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI MİKTAR VE DEĞER OLARAK ARTTI

Nisanda çelik ürünleri ihracatı, yüzde 64,6 artış göstererek, 1 milyon tona, değer yönünde ise 769,5 Milyon dolara yükseldi.

Ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre ihracat, miktar bazında yüzde 49,4 artışla 4,2 milyon ton ulaşırken, değer bazında 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İTHALAT AZALDI

Nisanda ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar bakımından yüzde 12,4 azalışla 1,5 milyon ton, değer bakımından ise yüzde 18,5 azalarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 5,9 azalışla 5,5 milyon ton, değer bazında yüzde 12,9 azalışla 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.