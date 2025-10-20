Ankara’da çok branşlı sağlık hizmeti sunan Özel Bilgi Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına yapılan başvuruyu değerlendirerek, hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, üç uzman isimden oluşan geçici konkordato komiserleri kurulu atadı. Bu kurul, hastanenin mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek, tüm yönetim kararları komiserlerin onayına tabi olacak. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca karar, alacaklılar, rehinli alacaklılar ve borçlu için bağlayıcı olacak.

Alacaklılara itiraz için 7 gün süre tanındı.Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin afiliye hastanesi olarak faaliyet gösteriyor. Beslenme ve Diyetetik’ten Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne, Kardiyoloji’den Üroloji’ye kadar 30’un üzerinde branşta hizmet sunan hastane, deneyimli hekim ve akademisyen kadrosuyla öne çıkıyor.

Hasta odaklı yaklaşımı, modern tıbbi teknolojileri ve etik ilkeleriyle tanınan kurum, “can sağlığı lüks değildir” mottosuyla kaliteli sağlık hizmetini ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.