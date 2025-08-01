Türkiye'nin hava savunma sistemi Sinop'ta şekilleniyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yüksek irtifa hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in Sinop Atış Alanında Seri İmalat Kabul Testlerinin başarıyla tamamlandığını ve sistemin envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdığını bildirdi.

Görgün, şöyle konuştu:

"Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında millî çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve millî bir hava savunma ağı kurmak. Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın iş birliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."