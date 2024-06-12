Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

"Bu ülkenin parlak beyinleri sayesinde, uzayda ilk kez gerçekleştirdiğimiz 13 özgün deney ile dünyaya dönüş yaptık." diyen Gezeravcı, bu başarının hem kendisi hem de uzun süredir asimetrik rekabete maruz kalan bilim insanları için büyük bir değer taşıdığını belirtti.