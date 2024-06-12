Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Gezeravcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere deneyimlerini aktardı ve Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'de uzay görevi icra eden ve tanınan 93 ülke arasında 22. sırada yer aldığını ifade etti.
"Bu ülkenin parlak beyinleri sayesinde, uzayda ilk kez gerçekleştirdiğimiz 13 özgün deney ile dünyaya dönüş yaptık." diyen Gezeravcı, bu başarının hem kendisi hem de uzun süredir asimetrik rekabete maruz kalan bilim insanları için büyük bir değer taşıdığını belirtti.
Gezeravcı, bir ebeveyn için çocuğunun attığı ilk adımın önemine benzer şekilde, Türkiye'nin uzayda attığı ilk adımın da tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.
Etkinlik sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzayda karşılaştığı zorluklar hakkında, "Uzay eğitimlerimiz çok detaylı ve yoğun olduğu için, uzaya erişim sırasında zorlandığım bir durum olmadı." dedi.
Askeri havacılık geçmişinin, oryantasyon ve adaptasyon konusunda kendisine avantaj sağladığını belirten Gezeravcı, diğer astronotlardan daha hızlı bir şekilde uyum sağladığını ve bu durumun görev komutanı tarafından da gözlemlendiğini ifade etti.
Gezeravcı, bireysel başarıların kişisel ve ailesel mutluluk getirdiğini, ancak bir ülkenin bayrağını uzayda dalgalandırmanın ve ulusal bir başarıyı hissetmenin çok daha büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.
Etkinliğin sonunda, Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından Gezeravcı'ya bir hediye verildi.