Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye'nin uzay yolculuğuna çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir'de onuruna düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 1

Gezeravcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere deneyimlerini aktardı ve Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'de uzay görevi icra eden ve tanınan 93 ülke arasında 22. sırada yer aldığını ifade etti.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 2

"Bu ülkenin parlak beyinleri sayesinde, uzayda ilk kez gerçekleştirdiğimiz 13 özgün deney ile dünyaya dönüş yaptık." diyen Gezeravcı, bu başarının hem kendisi hem de uzun süredir asimetrik rekabete maruz kalan bilim insanları için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 3

Gezeravcı, bir ebeveyn için çocuğunun attığı ilk adımın önemine benzer şekilde, Türkiye'nin uzayda attığı ilk adımın da tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 4

Etkinlik sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzayda karşılaştığı zorluklar hakkında, "Uzay eğitimlerimiz çok detaylı ve yoğun olduğu için, uzaya erişim sırasında zorlandığım bir durum olmadı." dedi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 5

Askeri havacılık geçmişinin, oryantasyon ve adaptasyon konusunda kendisine avantaj sağladığını belirten Gezeravcı, diğer astronotlardan daha hızlı bir şekilde uyum sağladığını ve bu durumun görev komutanı tarafından da gözlemlendiğini ifade etti.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 6

Gezeravcı, bireysel başarıların kişisel ve ailesel mutluluk getirdiğini, ancak bir ülkenin bayrağını uzayda dalgalandırmanın ve ulusal bir başarıyı hissetmenin çok daha büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 7

Etkinliğin sonunda, Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından Gezeravcı'ya bir hediye verildi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 8
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 9
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 10
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 11
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 12
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 13
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 14
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 15
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 16
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 17
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 18
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 19
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 20
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 21
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Eskişehir'de öğrencilerle buluştu 22
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