Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı!

Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen Sarayburnu Atatürk Heykeli’ne bugün yüzü kar maskeli bir militan, heykelin üstüne çıkarak saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Çevredekilerin ise çekiçli saldırgana sopalar ile müdahale ettiği görüldü.

ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRI!

İstanbul Sarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı olma özelliğini taşıyan Sarayburnu Atatürk Heykeli’ne bugün 09.00'da bir saldırı gerçekleştirildi. Görüntülerde heykelin üzerinde olan kar maskeli militanın elinde çekiç olduğu görülüyor. Çevredekilerin ise "ulan kahpe!" şeklinde tepkileri kameraya yansırken, sopalar ile müdahale edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Son olarak saldırganın etrafını saran polis ekiplerinin olduğu aktarıldı.Emniyet ekiplerinin olaya müdahale etmesi sonucu saldırgan gözaltına alındı.

"20-25 ADET DARBE OLDUĞU BELİRLENDİ"

Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekiplerinin, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladığı aktarıldı.

SARAYBURNU ATATÜRK HEYKELİ TARİHÇESİ

Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılmıştı. Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olarak bilinen anıt 3 Ekim 1926'da dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından açılmıştı.

İstanbul Şehremâneti (dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptırılan anıtın bakımsız görüntüsü tepkilere sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sarayburnu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında anıt restore edilmişti.