Türkiye’nin ilk görme engelli hakim yardımcısı görevine başladı

Yeni görevi öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ziyaret eden Kılıç, engellilere yönelik desteklerinden dolayı Bakan Göktaş’a teşekkür etti.

Glokom hastalığı nedeniyle 10 yaşında görme yetisini kaybeden Sabit Kılıç, tüm engellere rağmen eğitimine devam etti ve okullarını birincilikle bitirdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kılıç, 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na uzman yardımcısı olarak atandı. Türkiye’de KPSS A grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu olan Kılıç, engelli bireylerin adalete erişimi üzerine yaptığı çalışmalarıyla da dikkat çekti. 2020’de hazırladığı uzmanlık tez çalışması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak atandı.

İLK GÖRME ENGELLİ HÂKİM ÜNVANINI ALDI

Kılıç, uzmanlık görevi süresince bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmalarında önemli görevlerde yer aldı. 2023 yılında yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puan alarak Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kılıç’ın başarısını tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Göktaş, engellilerin toplumsal hayatın her alanında yer almasının önemine vurgu yaparak, “2002’den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdık. Erişilebilirlik kültürünü ülke geneline yaymak için çalışmalarımız devam ediyor,” dedi.

Sabit Kılıç’ın azmi ve başarısı, engelli bireylerin toplumdaki yerine dair farkındalığın artırılmasına katkı sağlarken, birçok kişiye de ilham kaynağı oluyor.