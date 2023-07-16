Türkiye’nin ilk hayvan arama kurtarma derneği DOST kuruldu…

Merkezi İstanbul’da olan ve Türkiye’nin ilk resmi kuruluşu olma özelliğini taşıyan DOST Hayvan Arama Kurtarma Derneği, ülkemizde ve yurtdışında doğal afetlerde hayvanlara yardım etmek amacıyla faaliyetlerine başladı.

Derneğin başkanlığını yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde arama kurtarma görevinde bulunmuş Muhammet Yavuzyılmaz yapıyor. Dernek kurucuları arasında AKUT’ta görev yapmış eğitmen hocalar ve veterinerler bulunuyor.

Can dostlarımızın afetlerde ve acil durumlarda kurtarılmasını, tahliyesini, tıbbı müdahalelerini, bakımlarını yapmak ve bu konudaki ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek toplumu hayvan arama kurtarma konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen DOST Hayvan Arama Kurtarma Derneği bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor.

DOST Hayvan Arama Kurtarma Derneği’nin zorda olan hayvanları afetlerde ve acil durumlarda kurtarmak için DOST eli uzatan, gönüllüler tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen Türkiye’nin ilk resmi kuruluşu olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Muhammet Yavuzyılmaz misyonlarını şu sözlerle açıklıyor;

“Misyonumuz insan ve doğa kaynaklı meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel, yangın, çığ gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, ihtiyaç duyan hayvanlara en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak doğadaki can dostlarımızın bu afetlerden en az zararla kurtarılmasını amaçlıyoruz.”

Afetlerde birçok hayvanın zamanında müdahale edilemediği için yaşamını kaybettiğini dile getiren Dernek Başkanı Yavuzyılmaz; “Biz sivil gönüllü bir kuruluşuz. Hayvanları kurtarma görevini gönüllü olarak üstlenmiş, motive olmuş insanlardan oluşan bağımsız bir grubuz. Masrafları bağışlardan karşılayabildiğimiz sürece kurtarmalar için herhangi bir ücret talep etmeyecek şekilde yapımızı oluşturduk. Sadece sosyal açıdan sorumlu şirketler, vakıflar ve kurumlar tarafından bir de hayvansever bağışçılar tarafından finanse ediliyoruz... Şu anda İstanbul’da faaliyet gösteriyoruz ve amacımız her daim 24 saat hazır arama kurtarma ekibi bulundurmak ve Türkiye’de nesli tükenmekte olan her hayvana zamanında ve gerektiği gibi yardım etmek için bu gönüllü hizmeti zamanla profesyonelleştirmek” olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ilk hayvan arama kurtarma derneği DOST ekibi kendilerine destek olmak isteyenleri; dostaramakurtarma.org, Instagram:@dosthayvanaramakurtarma, Twitter: @DostAKD sosyal medya hesaplarından iletişime geçmelerini bekliyor.