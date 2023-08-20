Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bilinmeyen yönleri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla amiralliğe terfi eden Kurmay Albay Gökçen Fırat, TSK tarihinde bu rütbeye gelen ilk kadın oldu. Peki Gökçen Fırat aslında kim ve Fırat'ın bilinmeyen yönleri neler?

Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bilinmeyen yönleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Fırat, yakın zamanda açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarıyla amiralliğe terfi etti. İşte TSK tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olan Fırat'ın bilinmeyen yönleri...

GÖKÇEN FIRAT HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Rizedeyiz'den Yusuf Küçükaydın'ın haberine göre; Aslen Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinden olan Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adayan Fırat, Çapa Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen hayallerinin peşinden gitti.

1998 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan Fırat, daha sonra Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaptı. Böylece Fırat, bu görevde Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu.

TCG Yavuz firkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yapan Fırat, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki Müttefik Deniz Kuvvetleri Northwood Deniz Komutanlığı'nda da görev üstlendi.

2019 yılında Deniz Harp Enstitüsü'nde kurmay subaylık eğitimini tamamladı. Bunun ardından Fırat, deniz kurmay albay rütbesine yükseldi. 2023 yılında ise Tuğamiral rütbesine terfi ederek bu göreve gelen ilk kadın oldu.

NATO: GÖKÇEN FIRAT KRİTİK ÖNEME SAHİP

Geçtiğimiz günlerde NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan Gökçen Fırat'la ilgili, "Konumu, dört NATO daimi deniz kuvvetlerinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifak çapındaki deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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