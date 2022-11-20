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Türkiye'nin ilk kürek maratonu sona erdi

Adıyaman'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin ilk kürek maratonu Commagene Kürek Maratonu sona erdi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:32
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Türkiye'nin ilk kürek maratonu sona erdi

Türkiye'nin ilk kürek maratonu sona erdi
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AA

Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünden başlayarak Damlıca köyüne kadar olan mesafedeki Atatürk Baraj Gölü'nde 3 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla dün başlayan yarışlar tamamlandı.

Adıyaman Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurlarda yarıştı.

Maratonun ardından Perre Antik Kenti'nde ödül töreni düzenlendi. Törende parkuru başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri verildi.

Törende konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentin 3 tarafının su ile çevrili olduğunu, her yıl artık geleneksel olarak maraton ve çeşitli yarışlar düzenleyeceklerini belirtti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise Adıyaman'ın kürek sporu için su şartları en iyi yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da kürek sporu aracılığıyla Türkiye'ye ve tüm dünyaya dostluk, barış, kardeşlik, birlik mesajının verildiğini kaydetti.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, protokol üyeleri ve sporcular da katıldı.

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