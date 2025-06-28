Türkiye’nin ilk pickleball ligi finalleri başladı

ENKA Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde 60 takım mücadele ediyor.

12 Nisan-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da yapılan bölge liglerinde başarılı olan 60 takım, şampiyonluk için yarışıyor.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, dereceye giren ekipleri ENKA'da ağırladıklarını belirtti.

PICKLEBALL SPORU YAYGINLAŞIYOR

Türkiye'nin en iyi oyuncularının mücadele verdiğinin altını çizen Dervent, bu sporun dünyada ve Türkiye'de yaygınlaştığını vurgulayarak "2019 yılından bu yana kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda pickleball, Türkiye Tenis Federasyonunun çatısı altına girdi. Bu kurumsal yapının, ilerlemeye ivme katacağına inanıyoruz. Sosyal yapınız, beceri düzeyiniz ne olursa olsun, raketi elinize aldığınızda oynama hissiyatı oluşturan bir spor. Bu rüzgarın her geçen gün tüm illere hızla yayılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.