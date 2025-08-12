Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ büyümeye devam ediyor

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fakat hikayesi yarım kalan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. milli projelere katkı sağlamaya devam ediyor. HÜRJET, HÜRKUŞ, KAAN, GÖKBEY, ATAK ve ANKA gibi milli projelere detay parça üretmeye devam eden TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.; geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki ORAN Kalkınma Ajansı Heyetini ağırlayarak Orta Anadolu Bölgesi'nin kalkınma vizyonuna ev sahipliği yaptı. 200'ün üzerinde personeli ile üretime devam eden TOMTAŞ; yalnızca Kayseri için değil, bölgesel ölçekte stratejik bir kalkınma merkezi haline gelirken Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır; kısa süre içerisinde beklenen performansı sergileyeceklerini aktardı.

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çakır açıklamasında; "Kayseri, Sivas ve Yozgat Valilerimiz TOMTAŞ'ın gerek mevcut detay parça üretim tesisini, gerekse sona yaklaşan HÜRJET komponent seviyesi montaj tesislerimizi geçen hafta ziyaret ettiler. Ziyaretten çok memnun ayrıldılar. Orta Anadolu'nun göbeğinde Kayserimizde belki de 100 yıllık büyük tarihi geçmişi olan lakin bir taraftan da 2 yıllık yeni bir şirketin gelmiş olduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler. Fabrikamızın içerisinde 2 yıl önce üretime başlandı. Kahramanmaraş depreminden birkaç ay sonra ilk tezgahımız indi, 29 Ekim tarihinde ilk faturayı kestik diyebiliriz. Kısa süre içerisinde 30'un üzerinde tezgaha erişti detay parça üretim tesisimiz. Bugün yüzde 80 kapasiteye ulaştı, bu yılın sonuna kadar eksik olan tezgahlarımız da peyderpey gelerek artık detay parça üretim tesisimiz kendisinden beklenen performansı sergileyecek hale gelecek. Valilerimiz; ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı akabinde fabrikamızı ziyarete geldiler. Gerek teknolojik olarak yetkinliğimizin, gerekse bölgeye yeniden savunma, havacılık, yüksek teknoloji ürünleri üretir bir fabrikayı kurmamızdan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de kendilerine ziyaretleri için teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.