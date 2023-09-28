Türkiye’nin ilk uluslararası finansal okuryazarlık oyunu FinQuest eğitim uygulaması, Genç Başarı Eğitim Vakfı, HSBC Türkiye desteği ve JA Worldwide işbirliğiyle ‘Gelecek İçin Finans’ projesi kapsamında hayata geçirildi.

Konu ile ilgili konuşan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “Yeni nesil, eski öğretim metotları yerine her an mobilden ulaşabilecekleri uygulamalar üstünden, oyunlaştırılmış deneyimlerle öğrenmeyi tercih ediyor. Biz de trendleri takip ederek, dijitalin gücünü gençlerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri için kullanıyoruz. Türkiye’nin ilk uluslararası finansal okuryazarlık oyunu FinQuest’in hayata geçirilmesine destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençler bu ücretsiz uygulamayı keyifle kullanarak finansal konulardaki yetkinliklerini ileriye taşıyacaklar.” dedi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ise, “FinQuest gençlere finansal geleceklerini yönetmeyi öğrenmeleri için ilham vermek amacıyla oluşturuldu. FinQuest'te kullanıcılar görevleri tamamlıyor, mini oyunlar oynuyor ve paraya karşı olumlu tutum ve alışkanlıkları teşvik eden sınavlara giriyor. Bugün, binlerce genç FinQuest'i tasarruf etmeyi, bütçe yapmayı ve akıllıca harcamayı öğrenmek için kullanıyor. FinQuest'i dünyanın dört bir yanındaki gençlere sunduğumuz için çok mutluyuz

Finquest uygulaması tamamen ücretsiz. Kullanıcı dostu tasarımı ile finansal konularda Türkiye’de kapsamlı bir içerik sunarken, içinde yer alan interaktif modüller sayesinde gençlerin finansal konularda daha yetkin olmasına destek sağlıyor. Programa katılan öğrenciler üzerinde yapılan analizlerde, öğrencilerin %81’inin tasarruf kuralları konusunda daha bilinçli oldukları sonucu elde edildi” şeklinde konuştu.