Türkiye’nin ilk Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali sona erdi

Festival, Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde "Ülkem için Yapay Zeka Derneği" tarafından düzenlenen etkinlikte "Yapay Zeka Toplumsal Etki ve Sanat" kategorisinde "En İyi Proje/Etkinlik" ödülü ile ilk ödülünü aldı.

"İGÜ, İNOVASYONDA DAHA PARLAK BİR GELECEĞİN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nin açılış konuşmasında sanatın toplumsal ve teknolojik dönüşümdeki önemine dikkat çekerek; "Türkiye'nin ilk Yapay Zeka Film Festivali'ni düzenlemek, üniversitemizin sanat ve teknolojiyi bir araya getirme vizyonunun somut bir göstergesidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, geleceği şekillendiren teknolojilere ve insanlığı besleyen sanat disiplinlerine büyük bir önem veriyoruz. Yapay zekanın sanata getirdiği yeni ifade biçimlerini bu festival aracılığıyla keşfetmek, hem öğrencilerimiz hem de toplum için ufuk açıcı bir deneyim oldu. Büyük yankı uyandıran bu festival, üniversite ve sektör iş birliğinin güçlü bir örneğidir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yalnızca sınıf ortamında değil, aynı zamanda sahada da tecrübe kazanması kritik öneme sahip. Bu tür etkinlikler, bu fırsatı sunuyor. Yükseköğretim Kurulu'nun dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda yürüttüğü dönüşüm seferberliğine üniversitemiz de bu festivalle katkı sağladı. Yüksek Öğretim Kurulu'nun bu anlamlı etkinliği haberleştirmesi, yaptığımız çalışmaların ulusal ölçekte değer gördüğünü bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu noktada, sanat ve teknolojinin kesişiminde yer alan projeleri destekleme konusundaki yaklaşımı için YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Üniversitemiz, inovasyon ve fark oluşturmada daha parlak bir geleceğin inşası için çalışmaya devam edecek. Sanat, toplumsal medeniyetin temel taşlarından biridir ve sosyal ile teknik inovasyonun bir arada olmasıyla anlam kazanır. Üniversitemizin son yıllarda gösterdiği başarı, bu tür etkinliklerin oluşturduğu sinerjinin bir sonucudur" dedi.

"YALNIZCA TÜRKİYE'DE DEĞİL, DÜNYADA DA BU ALANDA ÖNCÜ ETKİNLİKLERDEN BİRİ"

Festival direktörü Doç. Dr. Ferhat Zengin ise etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yapay zeka kullanılarak içerik üretilmiş filmlerin yarıştığı bu festivalin önemine dikkat çekerek, "Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da bu alanda öncü etkinliklerden biri. Festivalin tek kriteri, bütün üretim sürecinde yapay zeka teknolojisinin kullanılmış olması. Etkinliğe 94 ülkeden 1.105 başvuru aldık ve bu başvuruların yaklaşık 80 tanesi ön elemeyi geçti. Türkiye'de bir ilk olan bu festivalin, dünyada da sayılı film festivallerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Festivalin galasında ulusal ve uluslararası olmak üzere 6 ayrı kategoride ödüller dağıtıldı. Ödül almaya hak kazanan filmler ise şöyle:

Ulusal Kategori - En iyi kurmaca Kısa AI Film - Beyaz Güvercin - YÖN: Berkay Ellek

Ulusal Kategori - En İyi Deneysel Kısa AI Film - Kızıl Taç - YÖN: Emir Ziyalar ve Emre Tapan

Ulusal Kategori - En İyi Animasyon Kısa AI Film - Ölü Mezarlar Çiftliği - YÖN: Esra Alemdar

Ulusal Kategori - Jüri Özel Ödülü - Bir Dostluk - YÖN: Gürkan Yücel

Uluslararası Kategori - En İyi Deneysel Kısa AI Film - The Promt YÖN: Francesco Frisari

Uluslararası Kategori - Deneysel Kısa AI Film Mansiyon Ödülü - Finish and Paranoid Dream YÖN: Jimena Aguilar

Uluslararası Kategori - En İyi Animasyon Kısa AI Film - Solstice - YÖN: Goulwen COURTAUX

Uluslararası kategori - Animasyon Kısa AI Film Mansiyon Ödülü - The Kitchen Tapes Mr. Garlic's Last Session - YÖN: Carol Delgado

Uluslararası Kategori - En İyi Kurmaca Kısa AI Film - Where Is My Sock? YÖN: Sebastian Macchia

Uluslararası Kategori - Kurmaca Kısa AI Film Mansiyon Ödülü - The Floating Man - YÖN: Artarchist

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festival, yapay zeka teknolojilerinin sinema alanındaki fark oluşturucu ve yenilikçi uygulamalarını uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefledi. Festival, hem yerli hem de yabancı sinema sektöründen büyük ilgi gördü ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.