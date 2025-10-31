Metin Kurt /Aksaray

Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, Türkiye’nin ilk uzay mühendisi Turgay Karakaş, Aksaray Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere ilham kaynağı olan bu özel program, gençlerin bilim, teknoloji ve uzay alanlarına ilgisini artırmayı amaçladı.

Etkinliğe, Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Geleceğin Bilim İnsanları Aksaray’dan Yetişecek”

Programda konuşan İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, gençlerin Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi için en büyük güç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını, mucitlerini görüyoruz. Türkiye’nin uzay serüveninde yer almak isteyen gençlerimiz için Turgay Karakaş gibi öncü isimlerin tecrübeleri büyük bir rehberdir. Bizler, sanayi ve eğitim kurumlarımızla birlikte bu heyecanı desteklemeye devam edeceğiz.”

Uzay Mühendisliğinin Öncüsünden Gençlere İlham Dolu Mesajlar

Türkiye’nin ilk uzay mühendisi Turgay Karakaş, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide kariyer yolculuğunu, uzay mühendisliğinin önemini ve gelecekte bu alanda Türkiye’yi bekleyen fırsatları anlattı. Karakaş, özellikle mühendislik ve uzay teknolojilerinde azim, disiplin ve hayal gücünün önemine dikkat çekerek, gençleri kendi potansiyellerini keşfetmeye davet etti.

“Uzay mühendisliği sadece roket ya da uydu yapmak değildir; aynı zamanda düşünmeyi, araştırmayı ve sınırları zorlamayı öğrenmektir. Gençlerimizin bu vizyonla yetişmesi ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetlidir.”

BİLİM VE TEKNOLOJİYE İLHAM VEREN BİR GÜN

Etkinlik kapsamında öğrenciler, uzay mühendisliğiyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Karakaş’ın paylaşımları, katılımcılarda büyük heyecan uyandırırken, özellikle mühendislik ve bilim alanında kariyer hedefi olan gençler için unutulmaz bir deneyim oldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ise konuşmasında, öğrencilerin bilimle iç içe olmasının geleceğin Türkiye’si için hayati önem taşıdığını belirterek, “Bu tür buluşmalar gençlerimizin ufkunu genişletiyor, motivasyonlarını artırıyor. Bizler, eğitimde yenilikçi adımlar atmaya ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

ORTAK VİZYON: BİLİMLE AYDINLANAN BİR GELECEK

Program sonunda, Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, Turgay Karakaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Metin Alpaslan’a ve değerli uzay mühendisimiz Turgay Karakaş’a teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Bu özel program, Aksaray’ın bilim, teknoloji ve yenilik alanında geleceğe dönük vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.