Türkiye’nin ilk ve tek korosu: Anneler otizm için sahnede!

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, “Bursa Nilüfer Kadın Korosu’nun şefi olarak, birkaç yıl önce otizmli çocuklar ve anneleri için bir yılbaşı eğlencesi düzenlemiştik. Bir annenin ‘Keşke bizim de koromuz olsa, şarkı söylesek’ sözleri beni derinden etkiledi. Türkiye’de ve dünyada böyle bir koro olmadığını öğrendim. ‘Neden olmasın?’ diyerek duyuru yaptık ve 32 anneyle koromuzu kurduk. Amacımız, büyük zorluklar yaşayan bu ailelerin sorunlarına çözüm sunmak amacıyla toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak” dedi.

Bursa ve Balıkesir’de toplam dört konser verdiklerini belirten Gürel, “Hedefimiz, Türkiye’nin her şehrinde konserler düzenleyerek otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak. Otizmli gençlerin topluma kazandırılması, dışlanmaması çok önemli. Müzikle, otizmli çocukları olan annelerin şarkılarıyla bu konuya dikkat çekiyoruz. Konserlerimize katılarak destek veren tüm izleyicilere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergis’in koro şefine plaket, Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan’ın çiçek takdimiyle devam etti.

Koro şefi, salonda izleyici olarak bulunan otizmli çocuklar ve ailelerini sahneye davet etti. Hep birlikte “Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç” şarkısını söylediler. Otizmli Kayra ve babası Çetin Tokalı ile otizmli genç Ömer Aktaş’ın pop şarkı performanslarıyla konser sona erdi.

Yaz aylarının gelmesiyle tatile giren koro, eylül ayında yeni dönem için hazırlıklarına yeniden başlayacak.