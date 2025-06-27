Türkiye'nin ilk YEKA yüzer güneş santrali için aday bölge belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre, aday yüzer YEKA GES için belirlenen bölge, Demirköprü Barajı ve hidroelektrik santrali rezervuar alanı oldu.

Duyuruda, YEKA yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu bölgeye yönelik detaylı çalışmalara başlandığı bilgisi paylaşıldı.

"YEKA GES İLE BUHARLAŞMA AZALTILARAK EKOSİSTEM KORUNUYOR"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su yüzeyine kurulan güneş panelleri sayesinde su alanlarının daha verimli kullanıldığını belirtti.

Bu yolla enerji üretiminden daha fazla tasarruf sağlanabileceğini ifade eden Erkan, şunları kaydetti: