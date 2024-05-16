Türkiye'nin ilk yerli Bonding Jumper'in üretimine yapan PAYIZ ekibine destek

Mega Metal, uçaklarda kullanılan yerli 'Bonding Jumper' üretimini gerçekleştiren 'PAYIZ' ekibine bakır tel tedariki sağlayarak destek oldu.

Mega Metal'den yapılan açıklamaya göre, Bonding Jumper üretimini gerçekleştiren PAYIZ ekibine sponsor oldu. İşbirliği kapsamında Mega Metal, PAYIZ ekibinin projesine 1x0.127milimetre kalaylı som tel ve 7x19x0.127 milimetre kalaylı rope bakır tel tedariki sağladı.

PAYIZ EKİBİ GELİŞTİRDİ

PAYIZ ekibi Doç. Dr Veysel Ertur'un danışmanlığıda İstinye Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Burak Güler, Erciyes Üniversitesi uçak Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Faruk Koca, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Kimya Mühendisliği lisans öğrencis Kemal Mert Songür ile tasarımcı Refik Buğra Er'den oluşuyor.

Bonding Jumper ile yapılar arasındaki elektrik yük aktarımını sağlayarak yıldırımdan korunması amaçlanıyor. Bonding Jumper teknolojisi, havacılık sektörünün yanı sıra kara, deniz, uzay ve elektronik alanlardaki platformlara da hizmet veriyor.

PAYIZ ekibine destek olan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, şirket olarak inovasyonu merkezlerine aldıklarını, sektörün güncel ve gelecek ihtiyaçlarına yönelik, yenilikçi ürünler ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladıklarını belirtti.

İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı'ndan Öğretim Görevlisi Burak Güler de bugüne kadar bu ürünü ithal eden milli kuruluşlar için yerli bir tedarikçi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

BONDING JUMPER NEDİR?

Yıldırımdan korunma yıldırımdan korumak için uçakların dış yüzeyi alüminyum ağırlıklı çok iyi iletken bir metalle kaplanmıştır. Kompozit malzemelerde, iletken olan diğer bütün uçak parçaları gibi ​birbirlerine “Electrical bonding veya Jumper” dediğimiz iletken teller kullanılmak suretiyle bir bütün hâline getirilmiştir.