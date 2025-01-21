Türkiye'nin ilk yerli zeka testi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk yerli zeka testi "Türk Ulusal Zeka Ölçeği', kamuoyuna tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "'Türk Ulusal Zeka Ölçeği'; 3-22 yaş aralığındaki bireylerin, zihinsel yeteneklerini bilimsel temellere dayalı olarak değerlendirmeyi hedefliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Türk Ulusal Zeka Ölçeği Tanıtım Programı'na katıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli zeka testi "Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin kamuoyuna tanıtıldığı programda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Proje Yürütücüsü Sibel Karakaş ve çok sayıda eğitimci yer aldı.

'TÜRKİYE'Yİ MERKEZ HALİNE GETİRECEK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Bakan Tekin, Türkiye'nin geçmişte başka ülkelerin ürettiği test kitlerini yüksek ücretlerle aldığını belirterek, "Aldığımız bu test kitlerinin bizim toplumumuzun fertlerinin yetişme koşullarına ve yeteneklerine göre geliştirip, geliştirmediğinden de emin olamıyorduk. Satın aldığımız testin, ölçmek istediğimiz şeyi bilimsel bir şekilde ölçmediğine dair de kuşkularımız bir tarafta duruyordu. Bir başka boyutu ise bu test kiti sayesinde bir veri transferi yaşanıyor mudur? Bu tür endişeler zihnimizde sürekli varlığını koruyordu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kafamızı karıştıran, bizi rahatsız eden birçok husus vardı; bu testler ve bu testlerin uygulanma süreçlerinde. O tarihlerde de bunu çok gündemimize aldık. "Nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz?" Bugün nihayet, bu süreç nihayete erdi. Bu süreçte hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrasisi hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK gibi onun bünyesindeki kuruluşlar hem de üniversiteler ortak bir proje yürüttüler. Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda bu konuda bizim birlikte hareket edebileceğimiz, bizimle aynı coğrafya, aynı kültüre mensup farklı ülkelerdeki öğrencilerin de dahil olabileceği bir test süreci olacak. Bu da Türkiye'yi bu konularda önemli bir merkez haline getirecek. Katma değerlerinin yanında tahmin edemediğimiz, öngöremediğimiz farklı katkıları da olacak bu zeka testinin" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İLE BULUŞTURUYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılmasında ve insan kaynağının doğru eğitim ve yetkinliklerle buluşturulmasında önemli bir atılım olarak görülen "Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin hayırlı olması dileğinde bulunan Kacır, "Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmenin etkisiyle, küresel sistemin yeniden şekillendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler; sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar her alanda radikal dönüşümlere neden oluyor. İnsan kaynağını stratejik bir şekilde planlayıp geliştirmek, bilgiye dayalı ekonomi çağında rekabet üstünlüğü sağlamanın anahtarı haline geliyor. Bizler de insan kaynağımızı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun taşıyıcı sütunlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda, 2018'den bu yana her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Gençlerimize yenilikçi fikirlerini, proje ve girişimlere dönüştürme fırsatı sunuyoruz. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarına, fikirden ürüne uzanan yolda yürüyecekleri atmosferi sağlıyoruz" dedi.

'EĞİTİM POLİTİKALARIMIZ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM'

Kacır, bugüne kadar eğitim süreçlerinde yurt dışı kaynaklı zeka değerlendirme testlerinin kullanıldığına dikkat çekerek, "Ne yazık ki bu durum, ciddi bir maddi kaynağın yurt dışına aktarılmasına neden oldu. Öğrencilerimizin, kimi zaman milletimizin değer yargıları ve kültürel dinamikleriyle örtüşmeyen soru havuzlarıyla değerlendirilmesine yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığımız da yerli ve milli bir zeka değerlendirme sistemi geliştirmek amacıyla harekete geçti. Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini etkin bir şekilde kullanarak, dünya standartlarında bir ölçme ve değerlendirme sistematiği oluşturmak adına TÜBİTAK ile iş birliğine gitti. Bugün, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen ve eğitim politikalarımız için stratejik bir adım niteliği taşıyan bu önemli projenin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında geliştirilen sürdürülebilir, interaktif ve yapay zeka tabanlı psikolojik ölçme aracı "Türk Ulusal Zeka Ölçeği'; 3-22 yaş aralığındaki bireylerin, zihinsel yeteneklerini bilimsel temellere dayalı olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Biz bu testleri salt bir başarı ölçeği olarak nitelendirmiyoruz. Bireylerin potansiyelini erken belirleyip, yeteneklerinin kaybolmasını önleme ve toplumsal faydaya dönüştürme gayesi taşıyoruz. "Ulusal Zeka Ölçeği'miz aynı zamanda kültürümüzle bağdaşarak yerel norm ve değerlere uygun şekilde tasarlanmış bir zeka testi" ifadelerini kullandı.