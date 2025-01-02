Türkiye'nin inşaat devi iflasın pençesinde. Devlet ihalelerini alıyor

Düzenleme: Kaynak: Memleket
Türkiye'nin inşaat devi iflasın pençesinde. Devlet ihalelerini alıyor

Türkiye'de toplu konut, cami, okul, hastane, yurt, adli tıp, alt yapı ve çevre düzenlemesi gibi dev projelerde yer alan 26 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde. Tekin İnşaat yurt dışında da büyük projelere imza atarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde birçok büyük projeye imza atan Tekin İnşaat, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, özellikle TOKİ Konutları ve Konya İller Bankası binası gibi prestijli projeleriyle tanınıyordu. Bu beklenmedik gelişme, sektörde büyük yankı uyandırdı.

konyaillr1.jpg

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tekin Makine İnşaat Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin konkordato davası için ilk duruşma tarihini 21 Mayıs 2025 olarak belirledi. Duruşma, saat 13:30'da mahkeme salonunda gerçekleşecek.

9-konya-hadim-toki-150-konut-ve-ticaret-merkezi-1.jpg

İcra İflas Kanunu'nun 304. maddesi uyarınca, konkordato talebine itiraz etmek isteyenlerin gerekçelerini duruşmadan en az üç gün önce yazılı olarak mahkemeye sunması gerekiyor. İtirazlar, duruşma sırasında değerlendirilecek.

adli-tip-1.jpg

Tekin İnşaat, 26 yıllık tecrübesi ile birçok önemli projeye imza attı. 26 yıllık inşaat devi İller Bankası A.Ş. Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası, Mardin Nusaybin projesi, Mardin Nusaybin cami ve ev projesi, Şırnak Cizre 2. Etap projesi, Afyon okul ve yurt binası, Ali Agaya Meslek Lisesi, 100 Yataklı Hastane, Konya Hadim Toki Konutları, Osmaniye Okul Binası, Burdur Yurt Binası, Hatay Adli Tıp Binası, Konya Karatay Balçelebi biten projelerinden bazıları.

14-denizli-adli-tip-binasi.jpg

Devam eden projeleri arasında 1407 daireden oluşan Green Garden, Konya Karatay Balçelebi, Denizli Adli Tıp Binası, Hatay Adli Tıp Binası, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı, Esenler Mahallesi Site ve İran Toplu Konut Projesi, Akhisar Endüstri Meslek Lisesi, Basra Hastanesi devam eden projeleri arasında.

eenler1.jpg

green-gardenh.jpg

adli-tip.jpg

Son Haberler
Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine baskın: Yüzlerce genç dolandırıldı
Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine baskın: Yüzlerce genç dolandırıldı
Uzman isim emekli ve memurun alacağı en düşük zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesapladı
Uzman isim emekli ve memurun alacağı en düşük zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesapladı
Tavşan ateşi vakalarında şok artış! Bilimsel araştırmalar ve korunma yöntemleri
Tavşan ateşi vakalarında şok artış! Bilimsel araştırmalar ve korunma yöntemleri
Mersinli genç yılbaşı gecesi kendi ölümünü çekti
Mersinli genç yılbaşı gecesi kendi ölümünü çekti
Brezilya'da köprü çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
Brezilya'da köprü çökmüştü! Can kaybı yükseliyor