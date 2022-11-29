Rusya'dan bu kadar ne aldık? Türkiye'nin ithalat listesinde ilk sıraya Rusya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK açıkladı, Türkiye'nin ithalatında birinci sıraya Rusya oturdu.Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 989 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 850 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 384 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 215 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu.



Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 49 milyar 626 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 34 milyar 591 milyon dolar ile Çin, 19 milyar 327 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 22 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 456 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.

PEKİ RUSYA'DAN BU KADAR NE ALIYORUZ

Birinci sırada elbette doğalgaz oturuyor ama Rusya'ya giden 49 milyar 626 milyon doların doğalgaz mı oluşturuyor? Rusya'dan yapılan 50 milyar dolara yaklaşan bu rakam Çin'den yapılan ithalatın iki buçuk katı.Petro ithalatı da artmış durumda. Bilindiği gibi Rusya'dan alınan petrol diğer ülkelerden alınan petroldan daha düşük fiyatta. O zaman Türkiye'de akaryakıt fiyatları neden düşmüyor.

Finansal piyasa verileri ve altyapısı sunan Refinitiv Eikon firmasının verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'dan 2022 yılında ithal ettiği petrol miktarı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ikiye katlandı. 2021 ağustos ayına kadar günde 98 bin varil ithal ederken, bu rakam Rusya'dan ithal edilen Ural ve Sibirya Hafif petrolü de dahil bu yıl için günde 200 bin varili geçti.