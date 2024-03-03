Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı artış gösterdi

Kaynak: Ekonomim
Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı artış gösterdi
Japonya’nın gıda ithalatı son 5 senede yüzde 17’lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlerdi. Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı aynı dönemde yüzde 72’lik artış kaydederek 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün Japonya pazarında hedeflerine ulaşması amacıyla 5-8 Mart 2024 tarihleri arasında Tokyo’da Foodex Japan Fuarı’na 51 firmayla katıldıklarını söyledi.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ihracatta güçlü oldukları Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve ABD pazarları yanı sıra Japonya, Çin, Hindistan gibi pazarlarda büyümek istediklerini vurguladı.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise, Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatında su ürünleri sektörünün 2023’te 53 milyon dolarlık payla ikinci sırada yer aldığını aktardı.

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