Türkiye'nin kabusu geri döndü! Vatandaşları tedirgin etti

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj ile ilgili geçtiğimiz yıllarda belediyelerden bakanlıklara kadar herkes seferber olup sahiller dip bucak temizlendi. Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde havanın esmesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince körfezde müsilaj tabakası oluşmaya başladı. Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine aylar kala endişelendirmeye yetti.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan körfezdeki görüntüleri izleyenler, bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını istedi.