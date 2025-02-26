Türkiye'nin kabusu oldu! Yüzlerce operasyon ve bine yakın gözaltı yetmedi: 152 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin kabusu oldu! Yüzlerce operasyon ve bine yakın gözaltı yetmedi: 152 kişi hayatını kaybetti

2025 yılının başından beri sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 olurken, toplamda 780 operasyon düzenlendi ve 983 kişi gözaltına alındı.

Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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