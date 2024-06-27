Türkiye'nin kaderi yarın belli olacak

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında gri listeye alırken, cuma günü (yarın) yapılacak genel kurul toplantısında Türkiye'nin gri listesinden çıkış süreci konuşulacak. Gerçekleşecek toplantıda, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması beklenirken yaşanan olayın ardından yabancı kaynakların yurt içine geleceği tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, FATF genel kurul toplantısına katılım göstermesi ve Türkiye'nin gri listesindeki durumunun ele alınacağı toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Önceki açıklamalarda ekonomi yönetiminin Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediği ifade edilirken aksi bir kararın ise, siyasi olacağı belirtilmişti.

BEKLENTİLER FİYATLARDA

Yaşanan bu kritik olay piyasalara da etki ediyor. Borsa İstanbul, bir süredir fiyatlanıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla borsada pozitif olaylar yaşanacağını, aksi bir durum söz konusu olursa da kısa süreli negatif bir etki görüleceği ifade edilirken, kritik ve psikolojik seviye olan 10000 puan seviyesinin altına sarkmaların beklenmediğine dikkat çekiliyor.

BORSADA YÜZDE 40 YÜKSELİŞ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa haftayı güçlü yükselişle bitiren Borsa İstanbul, yeni haftada satıcılı konumda. Buna karşın borsa, haziran ayını pozitif tamamlamaya hazırlanırken geçtiğimiz 6 ayın 5'inde yatırımcısına ciddi paralar kazandırdı. Yılın ilk yarısında yüzde 40 performans gösteren Borsa İstanbul'da, uzmanlar yılın ikinci yarısında da yeni rekor seviyelerin görüleceğini belirtiyor.

BORÇLANMA MALİYETLERİNE DE POZİTİF YANSIR

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) haziran ayı için yaptığı değerlendirmede gri listeden çıkacağı yönündeki beklentilerin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in verdiği mesajlarla beraber oldukça güçlenmiş durumda olduğunu, ortaya çıkan bu beklentinin Borsa İstanbul’da büyük ölçüde fiyatlandığını düşünmekle birlikte, olası haber etkisiyle pozitif fiyatlamaların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Alternatif getirilerin (risksiz faizin) yüksek olması, enflasyon muhasebesinin ve son dönemde vergi konusunun şirket bilançoları üstünde yarattığı belirsizlik ve ekonomideki potansiyel yavaşlama gibi unsurların hisse senedi piyasasında yukarı yönlü hareketi sınırladığını düşündüklerini belirten Gönençler, “Bu noktada, Türkiye’nin gri listeden çıkması, en azından negatif baskıları dengeleyecektir. Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının sadece Borsa İstanbul fiyatlamaları üzerinde değil, yurtdışından borçlanma maliyetleri üzerinde de pozitif yansımalarının olması beklenebilir. Türkiye’nin gri listede kalmaya devam etmesi ise, piyasalarda kısa vadeli olarak satışlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

BOZULAN HAVA TEKRAR YERİNE GELEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise yaptığı değerlendirmede, bayramın hemen ardından kısa iki günde şimdikinden daha fazla iştah olduğunu, gri liste beklentisinin güçlü olacağına yönelik algılamalar, Borsa endeksini belli bir yere kadar tutabildiğini, son iki gündür borsa endeksindeki gri liste enerjisinin, kaybolduğunu, bankacılık endeksi öncülüğünde hareket eden BIST100 bankacılık öncülüğünde gerilediğini, şimdilik borsadaki geri çekilmeyi kâr realizasyonu olarak okuduklarını, buna karşın 10500 seviyesi altında kapanışların olması halinde teknik görünümde bozulmalar başlayabileceğini söyledi.

Gri listeden çıkmanın kısa vadede sermaye girişlerinin hızlanması anlamına geleceğini belirten Özer, “Bu da borsa da bozulan havanın tekrardan yerine gelmesini destekleyebilir. Buna karşın gri listeden çıkılmadığına yönelik haberlerin gelmesi, endeksteki gri havanın 10000 seviyesine doğru sürmesine zemin hazırlayabilir. Kısa vade satış baskısı hızlanır. 2024 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi sonlanmış ve güçlü hisseler belirlenmişken, bu olası geri çekilme portföy değişimleri açısından fırsat olabilir. Önümüzdeki takvimde Moody’s not değerlendirmesi olduğundan, algılamaların tekrar olumluya döneceği temel etkenler henüz bitmiş değil” ifadelerini kullandı.