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Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş yazacak, derbide hiçbir şey gizli kalmayacak. Türkiye'nin kalbi santrada. Galatasaray-Beşiktaş derbisi tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da

Süper Lig'de derbi zamanı...

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:39
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Türkiye'nin kalbi santrada. Galatasaray-Beşiktaş derbisi tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da. Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş yazacak derbide hiçbir şey gizli kalmayacak.

Sedat Kaya ve Gürel Yurttaş yazacak, derbide hiçbir şey gizli kalmayacak. Türkiye'nin kalbi santrada. Galatasaray-Beşiktaş derbisi tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da
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Türkiye'nin iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 50 bin kişi tribünden, milyonlarca kişi de ekran başından derbiyi izleyecek.

Peki Okan Buruk ne yapacak? Şenol Güneş hangi kozlarını oynayacak?

Soyunma odalarında neler yaşanacak? Dönüm noktaları hangi dakikalar olacak? Kırılma anlarında neler yaşanacak?

Hakem kararları maçı nasıl etkileyecek? 

Bütün bu soruların cevabı anında Yeniçağ'da yer alacak.

Yeniçağ merkezdeki dev kadrosuyla milyonlarca futbolseverin gözü kulağı olacak.

Yeniçağ'ın usta kalemleri Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya ile Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, maç biter bitmez anında bütün olup bitenleri sizlere aktaracak, perde arkasında gizli hiçbir şey kalmayacak.

Derbi Yeniçağ'dan okunur.

Her zaman olduğu gibi yine Yeniçağ okurları bir adım önce olacak.

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kartal
5.11.2022 10:43
gurel yurttas yine sırlarımı yazacak  
 
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