Türkiye'nin kalbinde patlayan iflas dalgası: Bir ayda 2 bin 394 firma çöktü

Türkiye'nin ekonomik nabzı, beklenmedik bir hızda zayıflıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın çarpıcı iddiası, iş dünyasını ayağa kaldırdı. Ülkenin en kalabalık altı şehrinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya son bir ayda tam 2.394 firma iflas bayrağını çekti. Özdağ, bu felaketi Maliye Bakanlığı'nın "vergi cezaları ve baskıları"na bağlayarak, "İş dünyası cendereye alındı" diye haykırdı. Uzmanlar ise uyardı; Bu, sadece buzdağının görünen yüzü; enflasyon ve sıkı mali politikalar, binlerce KOBİ'yi yok oluşun eşiğine sürüklüyor.

Özdağ'ın açıklaması, sosyal medyada ve iş çevrelerinde yankı buldu. "Vergi affı değil, vergi terörü" diyen Özdağ, hükümetin politikalarını "işletmeleri boğan bir mengene" olarak niteledi. Bu sözler, Türkiye'nin kronik ekonomik sorunlarını bir kez daha gündeme taşırken, uluslararası kuruluşların raporları da alarm zillerini çalıyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DOMİNO ETKİSİ BAŞLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025'in ilk yarısında ülke genelinde iflas başvuruları yüzde 20'yi aşan bir artış gösterdi. Özdağ'ın işaret ettiği altı büyük şehir, bu dalganın merkez üssü olarak İstanbul yalnız başına 1.200'ü aşkın iflasla rekor kırarken, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 450 ve 380 firma kapılarını kapattı. Bursa'nın sanayi damarları, Adana'nın tarım bağlantıları ve Antalya'nın turizm sektörü ise baskı altında eziliyor.

Allianz Trade'in 2025 raporuna göre, Türkiye’de iflas oranları 2024'e kıyasla yüzde 8 daha da yükselecek. "Yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, KOBİ'leri en çok vuruyor" diyen rapor, bu artışın zincirleme etkisini vurguladı. Bir firmanın çöküşü, tedarik zincirini ve yüzlerce istihdamı tehdit ediyor.

‘VATANDAŞ DA FAKİRLEŞTİ’

Partisinin Kilis il Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Özdağ, esnafa kesilen vergi cezaların artık bunaltıcı seviyelere geldiğini ve iktidarın ekonomi politikalarının vatandaşı daha da fakirleştirdiğini belirtti. Geçen ay İstanbul’da 1.230, Ankara’da 543, İzmir’de 219, Kocaeli’nde 212, Bursa’da 175 ve Gaziantep’te de 15 firmanın iflas ettiğini hatırlatan Özdağ, “Bu ağır ekonomik krizde, destek olunması gereken iş dünyası, Maliye Bakanlığı’nın vergi cezaları ve baskılarıyla cendereye alındı. Maliye esnafın üzerine çullandı. Hukuksuzluk ortamının arttığı bu dönemde yabancı sermaye girişleri de kesildi. Türkiye’den de yurt dışına, tekstil başta olmak üzere sermaye çıkışları olduğunu görüyoruz. Yaşanan ekonomik buhran iş dünyasını ezip geçiyor” diye konuştu.

Krizin vurduğu Türkiye’de 6 milyon asgari ücretlinin, 16 milyon emekli ve dul yetimin de açlıkla boğuştuğunu aktaran Özdağ şöyle konuştu:

“Pazarda yere atılan ezik meyve, sebzeleri toplayan vatandaşlar var. Mehmet Şimşek para bulmak istiyorsa o malum şirketlere getirdiği vergi af ve muafiyetlerini kaldırsın. Vatandaşların tepesine binmekten vazgeçsin.”

SEÇİM ÖNCESİ KREDİYİ AÇACAKLAR

İktidarın seçim arifesinde kredileri açacağını aktaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Parayı piyasada bollaştırmak ve seçime de öyle girmek istiyorlar. Ama bu Türkiye için kurtuluş değil. Yeni bir felaket ve sadece önümüzdeki seçimi kazanmayı düşünen bir siyasi iktidar var. Sorumsuz ekonomik politikaları halkı daha da fakirleştiriyor. Rantçıyı ise daha zengin yapıyor” diye konuştu.