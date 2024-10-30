'Türkiye'nin kayyumlardan kurtulması gerekiyor'. CHP Aydın Milletvekili Bülbül Meclis'te konuştu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt’a kayyum atandığı belirtiliyor. Bunu teyit etmek için arıyoruz; bazı yayın organlarında, Valilik açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı gibi açıklamalar var. Yani şeffaflık yok, ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yok. Türkiye'nin bu kayyumlardan kurtulması gerekiyor" dedi.

Beşiktaş kaymakamı Oğuzhan Bingöl'den Esenyurt'a kayyum açıklaması: Haberim yok

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 9'uncu yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülbül, şunları söyledi:

"Biraz önce gelen haberlerin doğru olup olmadığı konusunu tam teyit edemedik. Biz, 9'uncu yargı paketindeyiz şu anda, 8 paket geçti, 9'uncuya geldik, Türkiye'nin geldiği duruma bakın. 2019'da çıkarılan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde -Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan- daha sonra İnsan Hakları Eylem Planı’nda artık vatandaşların evinden sabaha karşı alınması ve gözaltı noktasında hak ve özgürlüklerin sınırlanması, anayasal hak ve özgürlükleri konusundaki 13'üncü maddeden, devam eden maddelerde kişi hak ve özgürlükleri konusunda gerekli insan hak ve özgürlükleri konusunda dikkat sağlanacağı belirtilmişti. 9'uncu yargı paketine geldik, Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Başkanı sabah erken saatte gelip evinden alınıyor ve belediye kapıları kırılıyor.

Bu, açıkça anayasal hak ve özgürlükleri ihlal anlamına geliyor. Bunun dışında şu var, biraz önce A Haber ve Sabah’ta açıkça ne diyordu? Bir kayyum ataması var; Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt’a kayyum atandığı belirtiliyor. Daha sonra bunu teyit etmek için arıyoruz; bazı yayın organlarında, Valilik açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı gibi açıklamalar var. Yani şeffaflık yok, ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yok; böyle bir şey olması mümkün değil. Türkiye'nin bu kayyumlardan kurtulması gerekiyor. Türkiye'deki anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasında kayyımı bir kenara itmek gerekiyor. Esenyurt halkının iradesiyle Belediye Başkanlığını kazanmış olan Belediye Başkanımızın gözaltına alınması ve hukuksuz bir şekilde kayyım atanması doğru değildir; yasayı, Anayasa’yı ihlal demektir. Bu nedenle, eğer yapılmışsa bu atamayı ve gözaltı işlemlerini hukuka açıkça aykırılık nedeniyle kabul etmiyoruz."