Türkiye'nin kebap kralı Arif Develi yaşamını yitirdi

Türkiye'nin kebap kralı olarak tanınan iş insanı Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının sonrasında Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Develi kebap zincirlerinin sahibi Arif Develi 80 yaşında hayatını kaybetti. Develi Restoranlar Zinciri’nin sorumluluğunu bir süredir oğulları Ali Develi ve Nuri Develi üstlenmişti.

ALİ DEVELİ KİMDİR?

Arif Develi, ilk iş deneyimini 6 yaşındayken 30 metrekarelik bir restoranın sahibi olan dedesinin yanında çalışarak kazandı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek esnaflık hayatına başladı. Arif Develi, Gaziantep'in lezzetlerini Samatya’daki dükkanında müşterilerine sundu.

Arif Develi’nin hayat hikayesi, “Arif Olmak” adlı belgeselde de konu oldu. Yiyecek sektörüne büyük katkıları olan Arif Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültüründe haklı bir yer edindi.