﻿Türkiye'nin kendisi baştan sona sanattır

RÖPORTAJ: Mayıs Alizade

FOTOĞRAFLAR: Faruk Malik

Çağdaş Türk resim sanatının ustalarından Gürcüstan asıllı ressam Ümmet Karaca, YENİÇAĞ'a konuştu.

Karaca, 1956 yılında Gürcüstan'ın Gardabani ilinde doğdu. Çocukluğu sıkıntılar içinde geçti. Sanata olan tutkusu inadıyla birleşince 1980'lerin sonlarına geldiğinde Gürcüstan'ın kültür hayatında tanınan isimlerden biri oldu. Kaderin yönlendirmesiyle 1992 ortalarında İstanbul'a geldi. İstanbul'da kalışını da şöyle açıklıyor:

"Burada kalabileceğime inanamıyordum. Geri dönmek için tam bir hafta her gün otogara gidip saatlerce beni doğduğum ülkeye götürecek araç aradım. Bulamayınca İstanbul'da kaldım. Otuz sene oldu…"

Yeniçağ: Türkiye size ne verdi? Buraya gelmeyip de ülkenizde kalsaydınız sanat dünyasında şimdi bulunduğunuz noktada bulunabilir miydiniz?

Karaca: 1990'ların başından beri hep kendimi geliştirmeye baktım. Okudum-çalıştım, çalıştım-okudum. Tamam kemal bitmiş bir tabloyu ortaya çıkarmak için bazen 100'ün üzerinde kroki çizdim. Güneşin Karadeniz ufuklarındaki doğuşunu yakalamak için geceleri uyumadım. Parayla-pulla asla ilgim olmadı. İnsan önce kıymetli eser yapmalı ki daha sonra para versinler. Parayı düşünerek nasıl resim yapılabilir? Bunu anlayamıyorum. Amacım Türk resim sanatının geleceğine iyi eserler bırakmaktır.

"Galerilerin, müzayede evlerinin, dergilerin Türkiye'de sanatın gelişmesinde müstesna rolü vardır"

Yeniçağ: İstanbul'un galeri ve müzayede evleriyle ne zaman tanıştınız?

Karaca: 1995 yılından galeriler ve müzayede evleriyle çalışmaya başladım. Onların arasında Artam, Bali, Elif Art, Ares günümüze kadar çalışmalarını sürdürüyorlar. Hepsine şükran borcum var. Galerilerle karşılıklı iş birliği içinde çalıştık. Bu kurumların sanata hizmeti Türkiye'nin kalkınması için çok önemlidir. Çünkü sanat eserlerinin satışı genelde galeri ve müzayedeler üzerinden yapılmakta olup profesyonellik talep eden işlerdir. Onların olmaması durumunda sanatın finanse edilmesi, tanıtılması, müzayedelerin organize edilmesi, dergilerin çıkarılması imkansız hale gelir. Basılan dergiler, kataloglar, kitaplar tarihte de yerini alıyor. Sanatçıların tüm bunları yapma imkanı asla bulunmamaktadır. Tarihen de böyle olmuştur. Rönesans'ın beşiği Floransa'da Medici ailesi sanatçıların eserlerini alarak onlara maddi katkı sağlamış ve Rönesans o sayede gelişmiştir. Rusya'ya baktığımızda galerici ve koleksiyoncular Morozov'un, Tretyakov'un isimlerini zikretmem gerekir. Tretyakov'un kendi döneminin ressamlarıyla mektuplaşmalarını okuduğumuzda sanatçıyla galericinin nasıl verimli bir iş birliği içinde olduğunu görüyoruz. Galeri Artist'in sahibi Dahan Özil'in yaptıklarını çok önemsiyorum: Müzayedeler düzenledi, dergi çıkardı. Türkiye'nin dünya çapındaki ressamları Mehmet Güleryüz, Komet, Ergin İnan v.d. yapıtlarının koleksiyoncu ve sanatseverlerle buluşturulmasında Galeri Artist'in önemli rolünün olduğunu biliyorum. Hepsinin bana da büyük katkısı olmuştur.

"Benim için önemli husus resimlere meta olarak bakılmaması, ticari amaçla kullanılmamasıdır"

Yeniçağ: Günümüzde Türkiye'nin sanat hayatının gelişmesine katkı sunan hangi galeri, müzayede ve koleksiyoncularla çalışıyorsunuz?

Karaca: Sayın Dursun Gündoğan hayatını resim sanatının tanıtılmasına, satışına adamış bir insan olarak çalışmalarıma değer veriyor. Kaç kitap istesem basacağını söylüyor. Ben bu resimleri Türkiye'de yapıyorum, Türk resim sanatının tarihine geçecekse, ne mutlu bana. Diyor ki, kaç kitabını istersen basacağım. Benim için en önemli husus resimlerimin ticari amaçla kullanılmamasıdır. Tabii ki galerici de müzayedeci de koleksiyoncu da eserlerim için bana para veriyor ancak onların tamamı benim eserlerime paradan önce sanat eseri olarak yaklaşıyorlar. Bu, beni çok mutlu ediyor. Sanat tarihinde beni bu tür yaklaşımın yaşatacağına inanıyorum. Bazen bana sorulduğunda tek cümleyle "Kendimi Türk ressamı olarak görüyorum" diye cevap veriyorum.

"Sanat namına oluşturduğum direnç noktamı hep güçlü kılmaya çalıştım"

Yeniçağ: Sanatçı olarak "Artık zirveye geldim" dediğiniz an oldu mu?

Karaca: Onu söylediğim anda ölmüşüm demektir. Amerikalı Nobel ödüllü yazar William Faulkner, "Yazar veya sanatçı kendini zirvede gördüğü anda boğazını keserek o zirveden yere atmalı" demiştir. Bu, benim de ilkemdir. Türkiye'de otuz seneyi bulan sanat hayatımın bu aşamasında kendimi ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Bu otuz senenin her günü benim için sanat adına mücadeleyle geçmiştir. Sanat namına oluşturduğum direnç noktamı hep daha güçlü kılmaya çalışmışım. Bu kadar meşakkatin mutluluğunu yaşamak yerine kendimi zirvede hissetmem ahmaklığın en büyüğü olurdu. Çocukluğumdan bu yana fakirlik hayatımdan hiçbir zaman utanmadım, o hayatı asla terk etmedim. Terk etseydim sanatçı olamazdım. Ben sanatın meşakkatlerini yaşamaktan zevk alan ve bundan gurur duyan bir fırça sahibiyim. Ruslar "Sanat kurban ister" der. Ben kendimi sanata kurban etmekten çok memnunum. Kurbansız hiçbir sanatın söz konusu olamayacağını herkesin bildiğine inanıyorum. Bu işi biliyorum diyenler bu işi bilmeyenlerdir. Dik burunla ortaya nasıl sanat eseri çıkarılır? Bunu anlamış değilim.

"Kendin olman lazım"

Yeniçağ: Türk resim sanatı tarihinde kendinize kimleri örnek aldınız, kimlerden etkilendiniz?

Karaca: İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Sami Yetik, Avni Lifij, Hikmet Onat. Şuna dikkati çekmek isterim: Kendini geliştirebildiysen, bu işlerden anlayanlar senin eserlerini hemen tanıyorlar. Ressamlıkta hiçbir zaman tek bir noktada kalınmaması gerekir, aksi takdirde hep basit olarak kalacaksın. Nerede yaşamandan asılı olmaksızın o ülkenin karakterini, edebiyata ve sanata yaklaşımını öğrenecek ve bunu eserlerine yansıtacaksın. İnsanlar o zaman sana ilgi gösteriyor. Kendin olman lazım. Sanatçıyı kalıcı yapan bulunduğu ülkenin renkleriyle birlikte bilinçli şekilde yaşama ve tuale yansıtma yeteneğidir. Ben bilgisayarlarla yapılan sanata asla inanmıyor ve ilgilenmiyorum. Ressam, doğanın renklerini kendi içinde yaşamadıysa, yaptığı eserin hangi değeri olabilir? Yine William Faulkner'den alıntı yaparsam, "Paris'te havanın kendisinde sanat var" dediğini hatırlatabilirim. Türkiye'nin kendisi baştan sona sanattır, bunu göremeyenler körün ta kendisidir. Burada dünya medeniyet tarihinin en değerli eserleri bulunmaktadır. Sanat açık havadadır, gideceksin, hissedeceksin, çalışacaksın, ortaya işte o zaman değerli eserler çıkacak. Üniversite veya Akademi diplomasına sahip olsan bile dört duvar arasında kalarak sanat eseri yaratamazsın. Üniversitelerden binlerce mezun çıkıyor, kaçı gerçek sanatçı olabiliyor?

"Resim yapamıyorsan çok kolay, yapıyorsan en zoru odur işte"

Yeniçağ: Rahmetli Burhan Doğançay ile konuştuğumuzda günün en az 10 saatini atölyesinde geçirdiğini söylemişti. Siz günün kaç saatini atölyenizde geçiriyorsunuz?

Karaca: Atölye benim her an resim yapma mekanı değil. Dışardaki çalışmalarımı atölyemde sürdürüyorum, kitaplar okuyorum, araştırıyorum, inceliyorum, desenler yapıyorum. Yani gümün 10 saatini ben de atölyemde geçiriyorum diyebilirim. Bir gün çalışmadın mı formundan kaybediyorsun. Profesyonellik hastalığa eş değer bir durumdur. Hastalığı geçici olarak iyileştirmek için mutlaka yeni eserler yaratması gerekir sanatçının. Yetenekli insanlar çok olmasına rağmen onlar kendi yeteneklerinin farkında değil. Sanatçı ne dik burunlu olmalı ne de aşağılık kompleksine kapılmalıdır. Onları mahveden ya böbürlenme veya aşağılık kompleksine kapılmalarıdır. Edgar Degas'ın sözüdür: "Resim yapamıyorsan çok kolay, yapıyorsan, en zoru işte odur..."

Kendimi ve sanata bakışımı ifade etme fırsatı yaratmasından dolayı Yeniçağ gazetesine şükranlarımı sunuyorum.