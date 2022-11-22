Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Mikolayiv ve Herson’u ziyaret etti

İHA - Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın Mikolayiv ve Herson kentlerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası yazılı açıklama yapan Güldere, “Dün Ukrayna Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel program kapsamında Mikolayiv ve Herson’daydık. Hasarlı binaları gördük. Valilerden mevcut sorunları dinledik. Şimdiden kendini hissettiren kış koşullarında jeneratör ve yakıt temini en büyük öncelik” dedi.

Gördükleri ve dinlediklerinin programa katılan tüm Büyükelçilerin yüreğini burktuğunun belirten Güldere, “Herson kent meydanında rastlaştığımız iki vatandaşımızla ayaküstü sohbet etmek ve Ukraynalı çocuklarla yaptığımız arma değiş tokuşu ise yüreğimizi ısıttı” dedi.

“Yapacak çok iş, sarılacak çok yara var” ifadelerini kullanan Güldere, Türkiye’nin TİKA, AFAD ve Kızılay ile sahada olduğunu aktararak, “Şirketlerimiz de çok güzel işlere imza atıyor. İşleyen demir ışıldar diyerek çalışmaya devam” dedi.