Türkiye’nin kırmızı bülten çıkardığı isme KKTC’den kumarhane izni

Türkiye İnterpol’ünün çıkardığı kırmızı bültenle aranan ve Yunanistan’a giderek vatandaşlık alan sanal bahis sitelerinin patronu Yaşam Ayavefe’nin kendi ismiyle ortağı olduğu şirkete verilen kumarhane izni KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile uzatıldı.

Bugün Kıbrıs’ın haberine göre 15 Mart 2024 tarihli KKTC Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Ayavefe’nin ortağı olduğu ve kumar oynatma izni verilen turizm şirketinin sermaye ve hisse artırımı da onaylandı.

NE OLMUŞTU?

KKTC Bakanlar Kurulu, önce yedi kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınması yönünde, sonrasında ise söz konusu kararın iptal edilmesine karar vermişti.

Vatandaşlığı iptal edilenler arasında ismi bulunan Yaşam Ayavefe, KKTC’de iki kumarhanenin el değiştirmesi ve sanal bahis skandalı ile gündeme gelmişti.

Girne’de lüks yaşam standartları ile dikkat çeken Ayavefe, şatafatlı doğum günü kutlamaları, emlak alımları, lüks araçları ile uzun süre gündemde kalmıştı.