Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı müteahhit yurt dışında ölü bulundu!

Düzenleme: Kaynak: T24
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı müteahhit yurt dışında ölü bulundu!

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’ın kırmızı bültenle aranan müteahhidi Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan’da ölü bulundu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle büyük yıkım yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi’nde, 2013 yılında “Cennetten bir köşe” sloganıyla satışa sunulan 12 katlı Rönesans Rezidans yerle bir olmuştu.

Toplam 250 daireden oluşan rezidansta 1000 dolayında kişi hayatını kaybetmişti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp, tutuklanmıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Firmanın diğer ortağı olan Hüseyin Yalçın Coşkun için ise tutuklama kararı çıkarılmıştı.

T24'ün haberine göre, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hüseyin Yalçın Coşkun Sırbistan'da ölü bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Coşkun'un ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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