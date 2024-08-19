Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış

Dış borç stoku arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), Haziran 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

TCMB'ye göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Böylece borç miktarı 180,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Haziran döneminde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 artış gösterdi. Bankaların borcu 75,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 azaldı ve 60,4 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 38,7 artarak 17,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 azalarak 18,8 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,9 düşüşle 19,7 milyar doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28,2 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 53,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 97,5 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,1 artarak 38,3 milyar doları bulurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 yükselerek 97,5 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,4 artarak 99,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 azalarak 76,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Haziran sonu itibarıyla 4,4 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 165 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,5’i dolar, yüzde 21,5’i avro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 236,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,9 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23 Merkez Bankasının yüzde 18,9, özel sektörün ise yüzde 58,1 paya sahip olduğu görüldü.