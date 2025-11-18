Artan maliyetler, ekonomide değişen dengeler farklı sektörleri de etkisi altına alıyor. Ekonomik krizin pençesinden çıkamayan şirketler için iflas kaçınılmaz oluyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’nin önde gelen kağıt helva markalardan Şükreden Gıda, yaşadığı ciddi finansal daralma sebebiyle konkordato sürecine resmen girdi. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete daha önce tanıdığı geçici mühletin ardından bu kez bir yıllık kesin koruma kararı açıkladı.

Mahkeme kararına göre şirketin mali durumunun yakından takip edilebilmesi için iki kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanacak. Ayrıca Şükreden Gıda için bir yıl sonra yapılacak kritik duruşma öncesinde komiserlerin kapsamlı bir nihai rapor sunması zorunlu kılındı.

Resmî ilanda yer alan bilgilere göre, konkordato davası şirket alacaklılarından Fiskobirlik tarafından açıldı. Şirketin internet sitesinde paylaşılan geçmişine bakıldığında, Şükreden Gıda’nın 1980’li yıllarda kağıt helva üretimiyle sektöre adım attığı; zaman içinde krokan, cezerye ve bar ürünleriyle ürün yelpazesini genişlettiği görülüyor.