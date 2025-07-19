Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul'da vahşice öldürülen ve cesedi valizin içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Genç kadının öldürülmesine dair eski polis memuru olan sevgilisi Cemil Koç ve beraberindeki altı kişi tutuklanmıştı.

Cinayetin ardından şüpheli Koç’un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alınmıştı.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı.