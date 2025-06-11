Türkiye'nin konuştuğu cinayet için ara karar verildi!

İstanbul'da eski eşi Bahar Aksu’yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı verirken, bir sonraki mahkeme 25 Haziran'da olacak.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, gerçekleşen olan Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başladı. Mahkeme 25 Haziran'a ertelendi.

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