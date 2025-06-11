Türkiye'nin konuştuğu cinayet için ara karar verildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Türkiye'nin konuştuğu cinayet için ara karar verildi!

İstanbul'da eski eşi Bahar Aksu’yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında 4 sanığın tutukluluğuna karar verdi, bir sonraki dava ise 25 Haziran'da görülecek.

İstanbul'da eski eşi Bahar Aksu’yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı verirken, bir sonraki mahkeme 25 Haziran'da olacak.

NE OLMUŞTU?

Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, gerçekleşen olan Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başladı. Mahkeme 25 Haziran'a ertelendi.

Bahar Aksu’nun katili eski eşine istenen ceza belli oldu Kaçırmaya çalışırken öldürmüştüBahar Aksu’nun katili eski eşine istenen ceza belli oldu Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü

Bahar Aksu cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktıBahar Aksu cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bahar Aksu cinayetinde 4 tutuklamaBahar Aksu cinayetinde 4 tutuklama

Son Haberler
Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı
Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı
Galatasaray'da flaş ayrılık! O oyuncunun sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray'da flaş ayrılık! O oyuncunun sözleşmesi feshediliyor
Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı
Kadın üretici yetiştirdiği şakayık bitkisinin hasadına başladı
Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!
Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!
Almanya’da 3. Dünya Savaşı endişesi! Rus saldırısına karşı tüm sığınaklarını tahkim etti
Almanya’da 3. Dünya Savaşı endişesi! Rus saldırısına karşı tüm sığınaklarını tahkim etti