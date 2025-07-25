Türkiye'nin konuştuğu cinayette 4 polise gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gelişmeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında delil karartma şüphesiyle 4 polis memuru gözaltına alındı...

Bu gelişme, daha önce 19 Temmuz’da gözaltına alınan 1 polis ve 1 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısını 9’a çıkardı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz ayrılmak istediği eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bir valize konmuş, daha sonra İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmıştı.

Kardeşi Esra Tokyaz, Ayşe’nin şiddet gördüğünü ve Koç tarafından alıkonduğunu, defalarca şikayette bulunduğunu açıklamıştı.

Cinayet açığa çıktıktan sonra Koç ve altı şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adliye sevk edilirken cesedin taşınma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Koç’un, Tokyaz’ın cesedinin bulunduğu valizi Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evinden çıkarıp bir otomobilin bagajına koyduğu, ismi bilinmeyen bir kişininse Koç’a valizi araca yerleştirirken yardım ettiği görülüyordu.

Koç ve altı kişi tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K’yi de Maltepe’de gözaltına aldı.