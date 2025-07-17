Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme: İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, Ayşe Tokyaz cinayetinde polisin ihmali olup olmadığının araştırılması için 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, Ayşe Tokyaz cinayetinde polisin ihmali olup olmadığının araştırılması için 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildi." dedi.

Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz şikayet için gittiği polislerin kendisiyle ilgilenmediğini ve tehdit edildiğini söylemişti.

Cinayet Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe'ye ulaşamayınca polise gitmesiyle ortaya çıkmıştı.

Kan izlerini gizlemek için evi kımızıya boyadığı ve bir temizlikçi tuttuğu öne sürülen zanlının durumu gizlemek için eve parfüm sıktığı da ifade ediliyor.

Tokyaz’ın cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulunmuştu.