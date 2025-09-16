Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan maganda tutuklandı.

Aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek tutuklandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, "Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından gözaltına alınan; şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir.

