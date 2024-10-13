Türkiye’nin konuştuğu sur cinayetinde yeni gelişme. Gizli odada 4 saat...

Türkiye'nin gündemine oturan olay geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, kan donduran cinayetler işledi.

Semih Çelik, önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halil'i vahşice hayattan kopardı. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürdü.

İkbal'in başını kesip surlardan aşağı atan katil daha sonra boğazına ip geçirerek surlardan atlayıp intihar etti.

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.

GİZLİ BÖLMEDE 4 SAAT

Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği belirlendi. Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le beraber yaklaşık 4 saat geçirdi.

ÇEVREDEKİLERE SES GİTMEDİ

Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı.

Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Öte yandan polis ekipleri sur çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Katil Semih Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı. Caninin cep telefonu son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor.