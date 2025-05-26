Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire…

Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire…
Kaynak: Akşam

Türkiye’nin gündemine oturan kazada hayatını kaybeden Murat Aci’nin eşinin, sürücü Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy’de 2 daire ve 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

1/3
Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire… 1

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, geçen yıl Eyüpsultan’da arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un yargılandığı davada, “şikayeti geri çekme” tartışmasına dair yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL karşılığında vazgeçtiği iddialarını reddetmiş ve “Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık” açıklamasını yapmıştı.

2/3
Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire… 2

Akşam Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi karşılığında baba Bülent Cihantimur’dan Kadıköy’deki Emlak Konutları’nda 2 adet 2+1 daire aldığı ve bunun yanı sıra 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öğrenildi.

3/3
Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire… 3

Şükriye Aci, daha önce kayınpederinin şikayeti geri çekmek için karşı tarafla pazarlık yaptığını belirtmişti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok
Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok
Yılların emeği kül oldu! Dükkanı alevler içinde kaldı, uzun süre gözyaşı döktü
Yılların emeği kül oldu! Dükkanı alevler içinde kaldı, uzun süre gözyaşı döktü
İBB’ye 4. dalga operasyon: Bu düzen hukuk değil mafya düzenidir
İBB’ye 4. dalga operasyon: Bu düzen hukuk değil mafya düzenidir
43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı
43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı
Sahilde korkunç cinayet! Yüzlerce kişinin gözü önünde vurdu
Sahilde korkunç cinayet! Yüzlerce kişinin gözü önünde vurdu
Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verildi
Matia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verildi