Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire…

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, geçen yıl Eyüpsultan’da arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un yargılandığı davada, “şikayeti geri çekme” tartışmasına dair yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL karşılığında vazgeçtiği iddialarını reddetmiş ve “Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık” açıklamasını yapmıştı.