Türkiye’nin kredi risk primi düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin kredi risk primi düştü

Son dönemde özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile artışa geçen Türkiye’nin kredi risk primi düşüşe geçti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi mart ayından sonra 300 baz puanın altına geriledi.

TCMB haftalık verilerine göre 9 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervleri 57,577 milyar dolardan 61,222 milyar dolara, altın rezervleri ise 80,955 milyar dolardan 83,121 milyar dolara yükseldi.

Rezervlerdeki artış ise 19 Mart'tan sonra yukarı yönlü bir hareket gösteren risk priminin yeniden düşüşe geçmesine destek oldu.

Buna göre Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bugün itibarıyla mart ayından bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi. CDS son olarak 25 Mart tarihinde 300 baz puanın altında işlem görmüştü.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.

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