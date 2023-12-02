Türkiye’nin kripto ve ekonomi etkinliği Kripto Fest 2023 ICRYPEX sponsorluğunda düzenlendi

Türkiye'nin önde gelen kripto para platformlarından ICRYPEX, Avrupa'nın en büyük kripto festivallerinden olan Kripto Fest 2023'e ana sponsor olarak ev sahipliği yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye’nin kripto ve ekonomi etkinliği Kripto Fest 2023 ICRYPEX sponsorluğunda düzenlendi

İstanbul'un en popüler etkinlik alanlarından biri olan UNIQ Hall'de düzenlenen etkinlikte, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, Kripto Fest 2023e katılan ziyaretçiler, alanında uzman birçok ünlü isimle bir araya gelme fırsatı buldu. Bu da bizim finansal okur yazarlığını tabana yayma ve ICRYPEX olarak yatırımcıların bilgilenmesini sağlama vizyonumuzun hayata geçmiş hali olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Türkiye'nin Avrupa'da VASP lisansına sahip kripto varlık platformu ICRYPEX, her yıl binlerce kişinin katıldığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa'nın en büyük kripto festivallerinden birine ev sahipliği yaptı. 2000’den fazla kişinin katıldığı Kripto Fest 2023, İstanbul'un en gözde etkinlik alanlarından biri olan UNIQ Hall'de gerçekleşti.

Türkiye'nin ünlü ekonomistleri, finans uzmanları, gazetecileri, kripto uzmanları ve teknoloji yöneticilerinin de katıldığı Kripto Fest 2023'te; Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Emin Çapa, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, Ali Perşembe, Prof.Dr. Cem Say, Murat Muratoğlu, Selçuk Geçer ve Gökalp İçer küresel ve yerel ekonomiye ilişkin sunumları ile katılımcılara paylaşımlarda bulundu.

Gelenekselleşen ve üçüncüsü düzenlenen Kripto Fest'e katılan kullanıcılar, deneyim alanlarıyla keyifli bir etkinliğe katılmanın yanı sıra finansal okuryazarlık, piyasaların durumu ve Türkiye ekonomisine dair uzman isimlerin katılımıyla oldukça önemli bilgilere erişti. Kullanıcılarının bilgi düzeyini artırmayı hedefleyen ICRYPEX, etkinlikle birlikte makro ve mikro ekonomi konularında da katılımcıları bilgilendirmek için düzenlediği çeşitli aktivitelerle katılımcılara unutulmaz bir festival yaşattı.

Etkinliğe katılan tüm ziyaretçilere teşekkürlerini ileten ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “Türkiye’den dünyaya yayıldığımız bu dönemde, ICRYPEX olarak Avrupa’nın en önemli kripto festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık gelenekselleşen bu etkinlik ile, Finans dünyasından teknoloji dünyasına kadar birçok kesimden katılımcının yer aldığı Kripto Fest 2023’e katılan ziyaretçiler, alanında uzman birçok ünlü isimle bir araya gelme fırsatı buldu. Bu da bizim finansal okur yazarlığını tabana yayma ve ICRYPEX olarak yatırımcıların bilgilenmesini sağlama vizyonumuzun hayata geçmiş hali olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

ICRYPEX Hakkında

ICRYPEX, finansın geleceğini tasarlamak için kurulmuş lider kripto para ve dijital varlık platformudur. 2018 yılında İstanbul’da kurulan ICRYPEX, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve operasyonlarını küresel olarak genişletme yolunda ilerletmektedir. ICRYPEX, kullanıcılarına kolaylık ve erişilebilirlik sunarak sürekli olarak yenilik yapmayı ve finansal kurum sorumluluğu ile her zaman şeffaf olmayı ilke olarak benimsemiştir. Küresel, güvenilir, kullanımı kolay, hızlı, düşük komisyonlu, çok varlıklı bir kripto para platformu olmanın yanı sıra NFT platformu, 7/24 hizmet desteği ve kullanıcıların danışabileceği kripto para yatırım uzmanları bulunmaktadır. ICRYPEX; spora, genç sporculara, eğitime ve finansal okuryazarlığa verdiği destekle topluma fayda sağlamaya devam etmektedir.

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